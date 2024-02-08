ارتفاع أسعار النفط وخام برنت فوق 79 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت