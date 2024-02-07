سوق الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

حقّقت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، إرتفاعاً حيث بلغ سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 433 ألف دينار، وسعر الشراء 429 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 403 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 399 ألفاً.

أما في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 ألف دينار و 445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 الفاً 415 آلاف دينار.

ونتيجة إنخفاض قيمةالعملة الوطنية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.

وحسب الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.

كذلك وطبقاً لما نشره موقع بلومبيرغ (Bloomberg) المتخصص في هذا المجال، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021