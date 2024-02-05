البنك المركزي العراقي يلغي رخصة مصرف إيراني

قرر البنك المركزي العراقي، إلغاء رخصة فرع مصرف ايراني بالعراق.

وبحسب كتاب للبنك الى المصرف الايراني، إنه “واستناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٣، نظراً للخسائر التي يتكبدها فرع المصرف في العراق ومحدودية الانشطة التي يمارسها وعدم امكانية تنفيذ أو التوسع في ممارسة الأنشطة المصرفية وبالتالي عدم وجود جدوى من استمراره بالعمل داخل العراق بالإضافة الى شموله بالعقوبات الدولية تقرر إلغاء رخصة الفرع بالعراق”.