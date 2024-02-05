منع ثمانية بنوك محلية من التعامل بالدولار الأمريكي

أعلنت الحكومة العراقية عن وثيقة منعت من خلالها ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار الأمريكي في إطار تنفيذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للدولار.

وتضمنت وثيقة البنك المركزي البنوك المحظورة وهي،

بنك أشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي وبنك كردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وبنك الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والبنك العربي الإسلامي وبنك حمورابي التجاري.

وتأتي هذ الخطوة بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للعراق، حيث منعت الحكومة البنوك المذكورة من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في العراق،

وأوضح البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل ويُسمح لها بإجراء معاملاتها بالعملات الأخرى.