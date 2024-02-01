الصفحة الاقتصادية

"إيرثلنك" تفوز برئاسة مجلس الاتصالات الضوئية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا


أعلنت شركة إيرثلنك، اليوم الخميس، فوزها برئاسة مجلس الاتصالات الضوئية "فايبر كونكت" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وذكرت الشركة في بيان انه "انتُخب الرئيس التنفيذي للشركة علاء جاسم، لتولي هذا المنصب، حيث فاز بأصوات أعضاء مجلس الإدارة في "فايبر كونكت" بالإجماع ضمن الانتخابات التي جرت في جلسة الجمعية العمومية للمجلس والتي تجري كل عامين".

وأضافت، انه "بذلك تعد إيرثلنك أول شركة عراقية تفوز برئاسة مجلس إدارة "فايبر كونكت" لهذه المنطقة، وهو إنجاز يبرز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، لا سيما في مجال شبكات الكابل الضوئي".

يذكر أن "إيرثلنك هي الشركة العراقية الوحيدة الممثلة في مجلس "فايبر كونكت" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كعضو رئيس في هذه المؤسسة الدولية، وبرزت أهميتها بعد تنفيذها وتشغيلها لأكبر مشروع بنية تحتية للألياف الضوئية في الشرق الأوسط والذي يشكل العامود الفقري لخدمات الإنترنت في العراق، كما يشكل معبراً مهماً للبيانات الدولية من خلال خدمات الترانزيت الرابط بين آسيا وأوروبا".

وأكد علاء جاسم، بحسب البيان، "أهمية هذه الخطوة، وأشار إلى أنها تأتي نتيجة للجهود المتواصلة والمساهمات الفعّالة من فريق إيرثلنك على مدى سنوات من العمل المستمر في إنشاء البنية التحتية لقطاع الاتصالات وإيجاد الحلول المبتكرة لاحتياجات العراق في مجال الإنترنت"، موضحا ان "هذه الرئاسة تعكس تميز الشركة وقدرتها على تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة في مجال الاتصالات، خاصة في ما يتعلق بتوسيع وتحسين بنية الشبكات الضوئية في المنطقة".

ويضم مجلس "فايبر كونكت" كبرى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والإنترنت، حيث يسعى إلى رسم مستقبل تكنولوجيا الألياف البصرية وتطبيقاتها وإصدار المعايير العالمية المعتمدة.

وتقام فعالياته سنوياً برعاية مجلس إدارة المنطقة، ويعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة حول أحدث التقنيات والاتجاهات في هذا المجال، بالإضافة إلى فرص التواصل مع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان الى انه "وبهذه المناسبة نهنئ جميع العراقيين بهذا الإنجاز البارز كما نتقدم بالشكر والعرفان للحكومة العراقية ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم على دعمه المتواصل والمستمر للقطاع الخاص بمختلف المجالات في العراق"

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