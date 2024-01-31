محافظ البنك المركزي : منعنا مصارف وشركات من الحصول على الدولار.. و العمل بالمنصة الالكترونية ينتهي خلال العام الجاري

اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق :" ان البنك منع عدداً من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات "، مبينا :" ان المنصة الالكترونية سينتهي العمل بها خلال العام الجاري".

وقال العلاق في حديث للوكالة الرسمية :" ان المصارف التي تصدر بحقها قرارات ، تمنع فقط من الحصول على الدولار ويمكن لها أن تمارس نشاطاتها الاعتيادية"، مشيرا الى انه :" بامكان المصارف تصحيح اوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية".

واضاف :" ان البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف ، وان البنك لديه مراجعات مستمرة ، والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار ".

وتابع العلاق :" ان الخزانة الأمريكية اشادت باعمام البنك المركزي للمصارف ، الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً"، نافيا صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته./