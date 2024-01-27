قفرة في أسعار النفط لأكثر من 83 دولارا للبرميل

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قفزت أسعار خام برنت، اليوم الجمعة، مسجلة إرتفاعاً يصل إلى 83.54 دولارا للبرميل بعد استهداف ناقلة نفط في البحر الاحمر.وذكر مسؤول امريكي، إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق من اليمن.وفي وقت سابق، تناقلت بعض البيانات، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها.وأشارات إلى أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.