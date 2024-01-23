الصفحة الاقتصادية

تراجع حاد تواجهه الليرة التركية


  تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مسجلةً مستوى قياسيًا منخفضًا، اليوم الثلاثاء، حيث تم تداولها عند مستوى 30.3 مقابل العملة الأمريكية. وذلك بعدما كسرت حاجز الـ 30 في وقت سابق من هذا الشهر.
ووصل انخفاض الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
في السياق ذاته، رفع البنك الإستثماري الأمريكي جيه بي مورغان توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند نهاية العام الحالي من 34 إلى 36. مشيرًا في مذكرة حديثة إلى أن قيمة العملة التركية ستعتمد على الالتزام بعملية خفض التضخم ووتيرة تراكم وحجم الاحتياطيات الدولية.
الليرة والذهب الآن، تراجعت الليرة التركية الآن أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى نحو 30.3 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل العملة التركية تراجعًا بنحو 0.2% إلى 33 ليرة لليورو الواحد ،وفي غضون ذلك، يسجل غرام الذهب الآن حوالي 1976 ليرة للغرام الواحد، مرتفعًا بنحو 0.5%
في حين بلغ إجمالي ديون الحكومة التركية 6.7 تريليون ليرة (227.4 مليار دولار) في نهاية عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين.يقة.

 

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