الصفحة الاقتصادية

إنخفاض في سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل


لحقت أسعار النفط خسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ ساد القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود مطلع الأسبوع.
 حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.92 دولارا للبرميل، بالمقابل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.66 دولارا للبرميل.
ويُذكر أن الخامان قد ارتفعا بنحو اثنين بالمئة الاثنين، إذ أثار هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لتصدير الوقود تابعة لشركة نوفاتك أوست لوجا مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار. فيما يتوقع محللون أن أن تستأنف نوفاتك عملياتها هناك إلى حد كبير في غضون أسابيع.
ومن الجدير بالذكر أن الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في منطقة البحر الأحمر وما حولها، أدت إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت مخاوف من التضخم. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة
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