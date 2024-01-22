إنخفاض لليوم الثاني على التوالي بأسعار النفط بسبب التوترات!

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إنخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين مجدداً بضغط من توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.وكذلك إنخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير/ شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل.بينما سجلت عقود مارس آذار الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتا.ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن ما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي.وكانت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز قد أعلنت يوم الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.أما الشرق الأوسط فتشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضادا للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.ومما يذكر بأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن قد تسببت في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية.