الصفحة الاقتصادية

وزيرة المالية تؤكد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية


استقبلت وزيرة المالية طيف سامي محمد ، اليوم الخميس ، بمكتبها في مقر الوزارة ، وفدا من اعضاء مجلس النواب العراقي .كل من (ثامر الحمداني ،سهيلة السلطاني،كامل العكيلي.

واشارت الوزيرة بحسب بيان للوزارة ،إلى" أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الاصلاحي وترسيخ دعائم النهوض الإقتصادي والمالي ".

واكدت طيف ؛ أهمية تعزيز التواصل واللقاءات المثمرة بين اللجان البرلمانية والوزارة لصالح تهيئة مقومات التنمية الاقتصادية في البلد وقيام المشاريع ، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات في البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد في البلد وتوفير فرص العمل للشباب

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وزيرة المالية تؤكد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية
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