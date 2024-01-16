مصرف الرشيد يصدر تنويهاً جديداً بشأن اقتناء الدولار

أصدر مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمسافرين الراغبين بشراء الدولار لأغراض السفر.

وقال المصرف في بيان إنه "يعلن عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ في الساعة الثامنة مساء".

وبين، أن "الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي"، مشيراً إلى أنه "بهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية".