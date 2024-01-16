النفط يرتفع وبرميل برنت يتجاوز 87 دولارا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتأثير التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا، أو نحو 0.99 في المائة، إلى 78.92 دولار للبرميل. وكان العقد قد خسر 14 سنتا يوم الاثنين. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً، أو 0.23 في المائة، عند 73.15 دولار للبرميل. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة في عطلة عامة يوم الاثنين.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة التقلبات في العقود الآجلة للنفط. وقال كريغ إيرلام من «أواندا»، وفق «رويترز»: "الارتفاعات القصيرة التي شهدناها سلطت الضوء على حساسية السوق تجاه الأحداث المحيطة بالبحر الأحمر".