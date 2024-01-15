انجاز حفر بئرين نفطيين في حقل الزبير النفطي

انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية ، حفر البئر النفطي زبير / 475 بعمق 2402 مترا والبئر النفطي زبير / 462 بعمق 3562 مترا ، ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي بالبصرة ، بالتعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية .

وقالت وزارة النفط ، في بيان صحفي ، ان " الشركة انجزت 28 بئرا ضمن هذا المشروع الذي يهدف إلى إدامة وزيادة الانتاج النفطي وفق خطط الوزارة لحقل الزبير "