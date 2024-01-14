مبيعات البنك المركزي تتخطى 219 مليون دولارهذا اليوم

اعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الاحد ،عن مجمل مبيعاته للعملة الاجنبية عبر النافذة اللالكترونية .

وسجلت النافذة مجموع مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ،اعتمادات) 209,269,090دولاراً ، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 10,680,000دولاراً، ليبلغ مجموع الاجمالي للمبيعات 219,949,090دولاراً .

وكان سعر البيع النقدي 1305 ديناراً للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الالكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 ديناراً للدولار . /