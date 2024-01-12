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الغارات الأمريكية البريطانية الغادرة الجبانة على اليمن ترفع أسهم شركات الشحن والطاقة


استمرت أسهم شركات الشحن والطاقة مكاسبها، اليوم الجمعة، بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على أهداف الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والشحن.

وارتفع سهم شركة الشحن الألمانية "Hapag-Lloyd AG" بحوالي 4.8% بينما ارتفع سهم "A.P. Moller-Maersk" A/S بما يصل إلى 3.9%.

كما قفزت أسهم شركة "Frontline Plc" البولندية بأكثر من 5%، في حين ارتفعت أيضا أسهم الشركة الدنماركية "DSV AS" بنسبة 5.8%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم شركات الشحن الآسيوية بشكل كبير، وقفز سهم شركة "Korea Line Corp" الكورية الجنوبية بما يصل إلى 24%.

ومن المتوقع أن تحقق غالبية أسهم شركات الشحن مكاسب كبيرة للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن الطرق الالتفافية الطويلة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ستعزز أسعار الشحن العالية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى مثل "Shell Plc" و"TotalEnergies SE" حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وقال محلل وكالة بلومبرغ لي كلاسكو: "إن التأثيرات المتتالية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والطاقة".

وأشار كلاسكو إلى أن أسعار الشحن البري للشحنات الكبيرة ارتفعت بنسبة 75% في المتوسط حتى الآن في عام 2024، مما قد يعزز أرباح شركات الشحن.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

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