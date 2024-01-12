الصفحة الاقتصادية

الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط


ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية الدولية على اليمن، مما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.89 دولارا للأوقية. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 2038.00 دولارًا، وفقا لوكالة "رويترز".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانا غادرا على اليمن، فيما دعت السعودية إلى ضبط النفس في ضوء الضربات.

وفي الأسواق المالية الأوسع، اتسمت الأسهم الآسيوية بالحذر يوم الجمعة، حيث أدى الصراع المتصاعد في منطقة البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الولايات المتحدة ارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في ديسمبر، ولكن باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفضت وتيرة زيادات الأسعار إلى 3.9% من 4% على أساس سنوي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.82 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.2% إلى 917.48 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 989.29 دولارا.

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الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
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