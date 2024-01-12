الصفحة الاقتصادية

العدوان الامريكي البريطاني الغادر الجبان ترفع أسعار النفط عالميًا


 

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات غادرة جبانة ضد مواقع في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن كانت تتوجه الى الكيان الصهيوني المجرم بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار.

وتمثل الضربات الأمريكية والبريطانية الغادرة الجبانة أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر تشرين الأول، وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد، بحسب رويترز.

وادعى الرئيس الأمريكي الخرف المجرم جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر".

وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل نفطا مهربا من كردستان العراق  كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.

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