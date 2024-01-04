الصفحة الاقتصادية

النفط يواصل الارتفاع في ظل أحداث الشرق الأوسط


عادت أسعار النفط، اليوم الخميس، للإرتفاع بنحو واحد بالمئة، لتواصل المكاسب وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفضت احتجاجات الأربعاء، إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، حيث يعد حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية.
وبالنتيجة إرتفع كلا الخامين القياسيين، الأربعاء، بنحو ثلاثة بالمئة ليسجلا أول ارتفاع عند التسوية منذ خمسة أيام.
وكذلك تلقى السوق بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت إنخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الاول، وهو ضعفي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.
وبالمقابل، مازالت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة، بعد أن قال الحوثيون الأربعاء، إنهم استهدفوا سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية إن الجماعة المسلحة أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر في اليوم السابق.
وتُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات رسمية عن المخزونات الساعة 16:00 اليوم بتوقيت غرينتش.
وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 73.50 دولار.
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