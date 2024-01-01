"إكسون موبيل" الأميركية تسلم العمليات في حقل غرب القرنة 1 لـ"بتروتشاينا"

أكد وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج، باسم محمد، لوكالة رويترز، يوم الاثنين، إن شركة "إكسون موبيل" الأميركية للطاقة، سلمت العمليات رسميا في حقل غرب القرنة 1 النفطي بجنوب العراق، إلى شركة "بتروتشاينا"، كمقاول رئيسي.

واجتمع كبار مسؤولي النفط العراقيين مع مسؤولين تنفيذيين من شركات "إكسون موبيل" و"بتروتشاينا" ونفط البصرة، الاثنين، في حقل غرب القرنة 1 بالقرب من البصرة، بمناسبة خروج "إكسون" الكامل وتسليم عملياتها إلى "بتروتشاينا".

وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج، باسم محمد، لرويترز في مقابلة في الحقل، "نجتمع اليوم لتوديع اكسون موبيل وفي الوقت نفسه نهنئ بتروتشاينا على كونها المقاول الرئيسي".

وفي العام الماضي، وقع العراق اتفاقية بيع للاستحواذ على 22.7 بالمئة من حصة إكسون موبيل في غرب القرنة 1 من قبل شركة نفط البصرة الحكومية العراقية، في حين اشترت شركة بيرتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة النسبة المتبقية البالغة 10 بالمئة من حصة إكسون لترفع حصتها إلى 20 بالمئة.

وقال محمد إن التسوية النهائية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة بين وزارة النفط العراقية وإكسون تخدم مصالح الطرفين.

وأضاف أن غرب القرنة 1 ينتج حاليا نحو 550 ألف برميل يوميا.

وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل.

وأوضح رئيس شركة نفط البصرة أن العراق وبتروتشاينا يخططان لزيادة الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا بنهاية 2024.

وأفاد مسؤولون في شركة نفط البصرة بأنه بعد خروج إكسون من غرب القرنة 1 لن يكون لها أي وجود في قطاع الطاقة العراقي.

وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن الحكومة حريصة على دعوة شركة إكسون موبيل للعب دور في تطوير مشاريع الطاقة المستقبلية.