أسعار النفط ترتفع بسبب المخاوف من التوترات!

حقّقت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، متأثرة بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولارت للبرميل، بينما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة عند تسوية عقود أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

وصرّحت شركة الشحن الدنمركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنتها حركة أنصار الله اليمنية.