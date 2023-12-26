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الصفحة الاقتصادية
بالوثيقة .. البنك المركزي يوجه بتوطين رواتب القطاع الخاص
وكالة انباء براثا
67
2023-12-26
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