مصدر حكومي يكشف عن اجراءات السوداني لتخفيض الدولار لسعره الرسمي

كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد ، عن اجراءات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتخفيض سعر صرف الدولار الى سعره الرسمي (1320 ديناراً).

وقال المصدر :انه" في ضوء التطورات الايجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، فقد وجه رئيس الوزراء بما يأتي:

1. تشكيل لجنة مشتركة (عراقية - تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الاعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاوليين العراقيين ، وما يقابلة من الجانب التركي ، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء ، ذلك بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين.

2. فتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الاتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية ، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الانشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته الدفاعية عن إستقرار الأسعار في العراق.