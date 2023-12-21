مصفى كربلاء: ننتج حالياً 8 ملايين لتر من الوقود ونعمل بطاقتنا الكاملة

أكد مصفى كربلاء، اليوم الخميس، عمله حالياً بكامل طاقته الإنتاجية، وفيما كشف عن حجم إنتاجه الحالي ونوعية منتجاته، أكد أنها تغطي 50-60% من حاجة البلد، مشيراً إلى وجود خطط لتوسيع الإنتاج.

وقال مدير مصفى كربلاء حيدر الحسني في تصريح صحفي إن "المصفى تجاوز مرحلة التشغيل التجريبي، وهو الآن يعمل بطاقته الكاملة وبدأ بتصريف المنتجات الى السوق المحلية منذ 3 أشهر وبنجاح تام"، لافتا الى أن كل المنتجات هي ضمن المواصفات العالمية".

وأضاف الحسني، أن "مصفى كربلاء يتميز بأن منتجاته من الوقود ضمن المواصفات العالمية euro5، وهي أفضل من المنتجات المستوردة وأقيم المصفى لتعظيم إنتاج المنتجات البيضاء وأهمها البانزين، بنوعيه المحسن وعالي الاوكتان".

وتابع أن "منتجات المصفى تغطي 50-60% من حاجة العراق وتجهز عبر مستودعات للمصفى في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومنهما لبقية محافظات البلاد وسط وجنوب البلاد".

وبين أن "زيادة إنتاج المصفى يتطلب إضافة وحدات جديدة وهنالك خطة طموحة تشرف عليها وزارة النفط، ونأمل أن تحقق أهدافها بالفترة القادمة".

وعن حجم الإنتاج الحالي أوضح أن "إنتاج المصفى وصل إلى قرابة 8 ملايين لتر من مختلف أنواع المنتجات البيضاء وننتج كذلك 4 ملايين لتر من زيت الغاز، وكذلك ننتج 3 ملايين لتر من النفط الأبيض ووقود الطائرات والكبريت والأسفلت والتي تتميز بالنقاوة العالية".