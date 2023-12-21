العراق وايران يتفقان على 9 نقاط تتعلق بالمنافذ الحدودية

استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، مجيد مير أحمدي وكيل وزير الداخلية والوفد المرافق له بحضور السفير الايراني في العراق محمد كاظم ال صادق.

وذكر بيان للهيئة ان :"اللقاء بحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بواقع حال المنافذ الحدودية وسبل التعاون المشترك، .

واوضح انه تم مناقشة المواضيع التي تسهم في النهوض بالواقع التجاري بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وتم الخروج بمجموعة من التوصيات ومنها الآتي:

أولاً: الاتفاق على ضرورة غلق المنافذ والمعابر الغير رسمية لكونها ممر آمن لدخول المواد الممنوعة.

ثانياً: التاكيد على مكافحة تهريب المخدرات.

ثالثاً: تسخير كافة الإمكانيات والاستعدادات الاستباقية لنجاح الزيارات الكبرى وعلى وجه الخصوص (الزيارة الأربعينية).

رابعاً: التواصل المستمر من خلال ممثلين بالمنافذ الحدودية لتلافي حصول أي اشكالات أو خلل في سير العمل التجاري ومعالجة المعوقات التي تحدث بشكل مفاجىء من أجل تحقيق الانسيابية في سير الاجراءات الاصولية.

خامساً: التأكيد على الاستمرار بتفعيل النقل الدولي( الترانزيت) والسعي لزيادة التبادل التجاري وتنسيق ساعات العمل بين المنافذ المجاورة.

سادساً: ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات بهدف الحفاظ على الطرقات.

سابعاً: حل مشكلات ساحات التبادل التجاري والاتفاق على اليه عمل تخدم الطرفين وتحمي العاملين في المنافذ من التجاوزات والاعتداء.

ثامناً: الاتفاق على تسهيل دخول المسافرين والبضائع من خلال برامج الكترونية لتبادل المعلومات.

تاسعاً: تدقيق الجبايات المفروضة في المنافذ المشتركة والالتزام بالرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.