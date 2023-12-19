إيران: صادراتنا الى العراق خلال 8 أشهر بلغت 6 مليارات دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية تصدير بضائع بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار الى 15 بلدا مجاورا في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية، فيما بينت ان العراق استورد خلال هذه الفترة بضائع بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال رئيس المصلحة محمد رضواني فر في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، إن "الصادرات لدول الجوار سجلت نموا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي"، مبينا أن "التبادل التجاري بين إيران والبلدان الجارة تخطى 38.5 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو 12 بالمئة".

واكد أن "باكستان قامت بتوريد سلع من ايران بـ 1.3 مليار دولار وروسيا 616 مليون دولار والعراق 6 مليارات دولار، من بين الاكثر دولا نموا من حيث الاستيراد من البلاد".

بالمقابل أكد رضواني فر استيراد ايران 14.6 مليون طن من البضائع بقيمة 20 مليار دولار من 15 بلدا مجاورا بنمو سعري 14 بالمئة وكمّي 7 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022.