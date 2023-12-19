الصفحة الاقتصادية

إيران: صادراتنا الى العراق خلال 8 أشهر بلغت 6 مليارات دولار


أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية تصدير بضائع بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار الى 15 بلدا مجاورا في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية، فيما بينت ان العراق استورد خلال هذه الفترة بضائع بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال رئيس المصلحة محمد رضواني فر في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، إن "الصادرات لدول الجوار سجلت نموا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي"، مبينا أن "التبادل التجاري بين إيران والبلدان الجارة تخطى 38.5 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو 12 بالمئة".

واكد أن "باكستان قامت بتوريد سلع من ايران بـ 1.3 مليار دولار وروسيا 616 مليون دولار والعراق 6 مليارات دولار، من بين الاكثر دولا نموا من حيث الاستيراد من البلاد".

بالمقابل أكد رضواني فر استيراد ايران 14.6 مليون طن من البضائع بقيمة 20 مليار دولار من 15 بلدا مجاورا بنمو سعري 14 بالمئة وكمّي 7 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: صادراتنا الى العراق خلال 8 أشهر بلغت 6 مليارات دولار
خسائر الشركات الغربية التي غادرت روسيا أكثر من 103 مليارات دولار
انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل شركات من دول عربية
نستجدي اموالنا منهم ... اين السيادة !! البنك المركزي: واشنطن وافقت على تلبية طلب العراق من شحنات النقد لعام 2024
بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يهبط 57 ألف برميل يوميًا في تشرين الثاني
بأكثر من المتوقع.. انخفاض مخزونات الخام الامريكي
الى الزوال .... إسرائيل تريد جمع 1.1 مليار دولار من السوق لتمويل الحرب والعجز المتفاقم
العراق يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)
العراق و السعودية يرفضان إدراج مستقبل الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر المناخ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك