انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول ، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغ 5.506 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار مليون و 36 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.542 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 85 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 81 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 178 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا تلتها المكسيك و السعودية ثم البرازيل ، فيما تتابعت الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الاكوادور ومن كولومبيا و نيجيريا ومن ليبيا ، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".