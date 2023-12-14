الصفحة الاقتصادية

نستجدي اموالنا منهم ... اين السيادة !! البنك المركزي: واشنطن وافقت على تلبية طلب العراق من شحنات النقد لعام 2024


أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، موافقة الجانب الأمريكي على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024.

وقال البنك في بيان ان "وفد البنك المركزي العراقي أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية في دبي".

وأضاف أن "ممثلي البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي والخزانة الامريكية ثمنوا الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام ٢٠٢٣ لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي".

وأشار البنك الى أنه "تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات اعلاه على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام ٢٠٢٤، وشهدت الاجتماعات عددا من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية".

وتابع البنك، أن "الاجتماعات أثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل".

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي العراقي أن "المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية".

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نستجدي اموالنا منهم ... اين السيادة !! البنك المركزي: واشنطن وافقت على تلبية طلب العراق من شحنات النقد لعام 2024
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