الصفحة الاقتصادية

بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يهبط 57 ألف برميل يوميًا في تشرين الثاني


انخفض إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بنحو 57 ألف برميل يوميًا، للمرة الأولى في 4 أشهر، مع استمرار التخفيضات الطوعية من جانب السعودية، وسياسة تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات، وفق ما نشرته وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، هبوط إجمالي إنتاج النفط الدول الأعضاء الـ13 لدى أوبك إلى 27.837 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقابل 27.895 مليون برميل يوميًا أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء تراجع إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تماشيًا مع اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.

ويشار إلى أن 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، قد أعلنت تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 2.191 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024.

إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر 2023

انخفض إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من جانب 5 دول، بقيادة العراق وأنغولا ونيجيريا.

وشهد العراق انخفاض إنتاجه النفطي بمقدار 77 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.278 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

كما تراجع إنتاج النفط في أنغولا ونيجيريا بنحو 37 ألفًا و17 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليبلغ الإجمالي 1.130 مليونًا و1.370 مليون برميل يوميًا على التوالي.

فيما هبط إنتاج الإمارات من النفط الخام بنحو 9 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 2.909 مليونًا، وانخفض إنتاج الجزائر بنحو 2000 برميل يوميًا، إلى 962 ألف برميل يوميًا.

ارتفاع الإنتاج النفطي من 7 دول

صعد إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من جانب 7 دول، على رأسها، فنزويلا وليبيا والكويت، في حين استقر إنتاج غينيا الاستوائية، وفق ما نشرته وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفعت إمدادات فنزويلا من النفط الخام بنحو 23 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 780 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.

وصعد إنتاج ليبيا والكويت بنحو 21 ألفًا و19 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.178 مليونًا و2.571 مليون برميل يوميًا على التوالي.

كما ارتفع إنتاج السعودية من النفط بمقدار 12 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.998 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتواصل المملكة خفض الإنتاج طوعًا بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو/تموز 2023، حتى نهاية العام الجاري (2023).

وصعد إنتاج إيران من النفط الخام بنحو 7 آلاف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي عند 3.128 مليون برميل يوميًا.

كما شهد إنتاج النفط في الكونغو والغابون بزيادة نحو 2000 برميل يوميًا لكل منهما، ليصل الإجمالي إلى 258 ألفًا و218 ألف برميل يوميًا على التوالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يهبط 57 ألف برميل يوميًا في تشرين الثاني
بأكثر من المتوقع.. انخفاض مخزونات الخام الامريكي
الى الزوال .... إسرائيل تريد جمع 1.1 مليار دولار من السوق لتمويل الحرب والعجز المتفاقم
العراق يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)
العراق و السعودية يرفضان إدراج مستقبل الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر المناخ
طهران ودمشق توقعان 6 اتفاقيات أبرزها التجارة الحرة وتأهيل المصافي
"لاتفرطوا بمستقبلنا".. كشف مضمون رسالة "تحشيدية" تسلمها العراق وأعضاء أوبك
البنك المركزي ينفي اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية
وزير النفط : ندعم اتفاق وقرارات ( اوبك + ) ونلتزم بتخفيض طوعي اضافي
وصول شحنات من ملايين الدولارات الى العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك