الى الزوال .... إسرائيل تريد جمع 1.1 مليار دولار من السوق لتمويل الحرب والعجز المتفاقم

طرحت وزارة المالية الإسرائيلية سندات للاكتتاب العام بقيمة 4.4 مليار شيكل (1.18 مليار دولار) في السوق لتمويل الحرب على قطاع غزة.

ويعد هذا الطرح الأسبوعي الأكبر على الإطلاق، ويشمل جميع البنوك الكبرى الأجنبية والإسرائيلية، وذلك في محاولة للسيطرة على العجز المتفاقم في الموزانة والناتج عن تمويل الحرب على غزة.

ويشارك في الطرح البنوك المحلية والأجنبية، وهي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، والبنك الدولي الأول، وباركليز، وجولدمان ساكس، وميريل لينش، وجي بي مورغان، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وسيتي بنك.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قدرت في الأسابيع الأخيرة بـ200 مليار شيكل.

ومن المتوقع أن ينتهي عام 2023 بأكمله بعجز في إسرائيل بنسبة 4% بسبب زيادة النفقات نتيجة الحرب على غزة، وقالت وزارة المالية أن العام المقبل أيضا، سيشهد عجزا كبيرا أيضا.

وقد أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، في ما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما سيلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.