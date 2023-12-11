العراق يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ترأس الاجتماع الـ111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أصحاب وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للمنظمة: إن "الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بأعمال ونشاطات المنظمة ومن أهمها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024 وآخر المستجدات المتعلقة بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين والآليات التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة".

وذكر عبد الغني، أن "الاجتماع تضمن الإعلان عن الفائزين بجائزة (أوابك) للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو (تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري) إضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة المختلفة".

يذكر أن الاجتماع الـ111 لمجلس وزراء منظمة (أوابك) سبقه انعقاد الاجتماع ( 168) للمكتب التنفيذي، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة وبرئاسة نصير عزيز جبار ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة الذي يرأس الدورة الحالية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد التقى على هامش الاجتماع وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء.