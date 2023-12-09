طهران ودمشق توقعان 6 اتفاقيات أبرزها التجارة الحرة وتأهيل المصافي

وقعت سوريا وإيران اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملتين الوطنيتين وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني "إيران وسوريا وقعتا اتفاقات مشتركة بشأن العملات المحلية وإعادة تأهيل المصافي السورية من قبل إيران ومذكرات تفاهم ضريبية وجمركية، وذلك بحضور رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر"..

من جانبه، ذكر مجلس الوزراء السوري أن "سوريا وإيران وقعتا ‏ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في 2011".

كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم للتعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني ومذكرات تفاهم أخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبدأت اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران، والتي كانت قد توقفت لسنوات، اليوم السبت برئاسة عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، بحضور وفدي البلدين.

وتمخضت الزيارة عن توقيع 6 وثائق في مختلف المجالات أبرزها التجارة الحرة والصناعة والتحويلات المصرفية والثقافية.