وزير النفط : ندعم اتفاق وقرارات ( اوبك + ) ونلتزم بتخفيض طوعي اضافي

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني دعم العراق الكامل لاتفاق ولقرارات( اوبك+ ) التي تم اتخاذها في 30 تشرين الثاني 2023 .
واشار ، خلال ترؤسه اجتماعاً ضم عددا من المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، الى التزام العراق بتخفيض إضافي طوعي في إنتاج النفط بكمية تصل الى ( 220 ) ألف برميل يومياً ، اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2024 ولغاية 31 آذار - مارس 2024.
وقال عبد الغني، حسب بيان للوزارة :" ان قرار العراق ياتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن وأستقرار الاسواق النفطية ، حيث سيقوم العراق وفقاً لبرنامج الخفض بتقليص إنتاجه إلى (4 ملايين برميل يوميًا )"
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