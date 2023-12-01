النفط : اكثر من 8.5 مليار دولار واردات النفط الشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة ، ان إيرادات صادرات النفط الخام للشهر الماضي بلغت أكثر من 8.5 مليار دولار.

واشارت الاحصائية الصادرة من شركة سومو الى ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و(764) الفا و (620) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (172) الفا و(383)برميلا ، فيما كانت الصادرات من القيارة مليونا و (38) الفا و(779) برميلا ".

واضافت :" بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(433) الف برميل في اليوم ، بمعدل سعر البرميل الواحد (82.66) دولاراً .