الصفحة الاقتصادية

توقعات بتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار العام المقبل


توقعت شبكة "CNBC" الأميركية، ان تتجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل في العام المقبل، على خلفية التزم أعضاء تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج.

وذكرت الشبكة في تقرير أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في "أوبك+" طوعاً بخفض الإنتاج.

وأصدر التحالف النفطي العالمي "أوبك+" الذي يقود الاستقرار في السوق، بياناً يوم أمس الخميس، لم يؤيد رسمياً الاستمرار في تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024.

وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أعضاء "أوبك" وأهم منتجي النفط في العالم، حيث وافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً، وهو الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة منذ تموز الماضي، و ستستمر به حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من الخام و200 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية خلال نفس الفترة.

ويخفض العراق 223 ألف برميل يومياً، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يومياً، والكويت 135 ألف برميل يومياً، وكازاخستان 82 ألف برميل يومياً، والجزائر 51 ألف برميل يومياً، وسلطنة عُمان 42 ألف برميل يومياً.

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