العراق يعلن تخفيضاً طوعياً إضافياً للنفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً

اعلنت وزارة النفط عن تخفيض طوعي إضافي للنفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً.

وقال بيان للوزارة، ان "العراق، سيقوم بخفض تطوعي إضافي مقداره 211 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2024، حتى نهاية شهر اذار 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وبذك يكون إنتاج العراق 4.009 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية اذار 2024".

واضاف، "بعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق"، مبيناً ان "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه العراق في نيسان 2023، والذي سيستمر حتى نهاية كانون الاول 2023، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت كل من السعودية وروسيا خفضاً طوعياً للنفط ايضاً، التزاماً بمقررات اوبك+.