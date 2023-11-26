الصفحة الاقتصادية

المالية تعلن طرح سندات الإعمار الثانية الثلاثاء المقبل


أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، طرح سندات الإعمار الثانية الثلاثاء المقبل، ولمدة 30 يوماً.

وذكر بيان للوزارة، أنه "استمراراً للبرنامج الحكومي المتصل بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرات الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ونظرا لنجاح الاصدارية الاولى لسندات اعمار وزارة المالية تعتزم طرح الاصدارية الثانية من السندات وإتاحتها للتداول امام المواطنين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 تشرين الثاني 2023 ولمدة 30 يوماً".

وبين، أن "تفاصيل السندات المطروحة: الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، متاحة على شكل فئتين: الاولى بسعر (500,000) خمسمائة ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين، والثانية بسعر 1,000,000 واحد مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8 % لمدة أربع سنوات".

ولفت إلى أن "شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023".

وحول آلية التقديم على شراء السند، أوضح أنه "بإمكان الاشخاص الراغبين بشراء السندات تقديم طلب مباشر إلى أحد المصارف المجازة، مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الأصولية. وسيتم إعطاء المشتري إيصالا من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند"، مردفاً: "يحتفظ المشتري بالإيصال إلى حين إعداد السند ويقوم المشتري بجلب الإيصال المذكور إلى المصرف لاستلام السند بعد إعداده".

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