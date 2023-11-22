الصفحة الاقتصادية

مع انخفاض النفط.. "أوبك بلس" تؤجل اجتماعها لنهاية الشهر الجاري


اكدت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، في بيان، أن "أوبك بلس" أرجأت اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة الإنتاج إلى 30 نوفمبر بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط".

كان من المتوقع أن يبحث اجتماع "أوبك بلس" مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في "أوبك بلس".

وقبل بيان أوبك، نقلت بلومبرغ، عن مندوبين قولهم إن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة، إذ أشاروا إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.

ونزل خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، أو نحو أربعة بالمئة، لينزل عن مستوى 80 دولارا للبرميل.

وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر، تحت وظأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

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