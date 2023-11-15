الصفحة الاقتصادية

ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة الأربعاء: "ترى (وكالة الطاقة الدولية) أن الطلب على النفط ما زال قويا. ورفعت توقعاتها بسبب الاستهلاك الأفضل من المتوقع في الصين".

وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين، الأربعاء. لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.

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