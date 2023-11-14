الصفحة الاقتصادية

الدولار يواصل الهبوط.. 155 ألف دينار لكل 100$


انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مصدر صحفي، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159500 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 155200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155100 دينار مقابل 100 دولار.

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