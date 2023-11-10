العراق يؤكد دعمه والتزامه باتفاق / اوبك + / في تحديد مستويات الانتاج النفطي

اكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة ، التزامها ودعمها لاتفاق / اوبك+ / في تحديد مستويات الانتاج.

وبشأن بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق،اوضحت الوزارة في بيان :" ان الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق، هي مسألة طبيعية، لا توثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة / اوبك +/ ، وتطرأ هذه الزيادات فى مستويات الصادرات أحيانا، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل الى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي".

وأضافت :" ان الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارج أوبك ، ومنها العراق، ملتزمة في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً الى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين".

وشددت على ان "أوبك بلس، سوف لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات الى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين من 5% الى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا"