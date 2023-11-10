الصفحة الاقتصادية

العراق يؤكد دعمه والتزامه باتفاق / اوبك + / في تحديد مستويات الانتاج النفطي


 اكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة ، التزامها ودعمها لاتفاق / اوبك+ / في تحديد مستويات الانتاج.

وبشأن بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق،اوضحت الوزارة في بيان :" ان الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق، هي مسألة طبيعية، لا توثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة / اوبك +/ ، وتطرأ هذه الزيادات فى مستويات الصادرات أحيانا، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل الى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي".

وأضافت :" ان الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارج أوبك ، ومنها العراق، ملتزمة في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً الى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين".

وشددت على ان "أوبك بلس، سوف لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات الى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين من 5% الى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يؤكد دعمه والتزامه باتفاق / اوبك + / في تحديد مستويات الانتاج النفطي
بالوثيقة .. البنك المركزي يسمح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي .. بخمسة شروط
تحذير من مصرف الرشيد بشأن الحصول على الدولار
انهيار تاريخي لليرة التركية امام الدولار
"لا ديون على بغداد".. إيران تتوقع وصول صادراتها للعراق لـ12 مليار دولار
"لا ديون على بغداد".. إيران تتوقع وصول صادراتها للعراق لـ12 مليار دولار
هبوط تاريخي.. بورصة "إسرائيل" تدفع ثمن العدوان على غزة
الاقتصاد نقطة ضعف الغرب في الحرب الشاملة، في غرب اسيا....
بأكثر من نصف مليار دولار.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا
النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك