الصفحة الاقتصادية

بالوثيقة .. البنك المركزي يسمح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي .. بخمسة شروط


قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، السماح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي وفق 5 شروط.

وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي العراقي الى المصارف المجازة ، أنه "بناء على الطلبات الواردة إلـى البنك، ومـن اجـل تـوفير المرونة المطلوبة للمصارف العاملة في الـعـراق، تقرر السماح باستيراد النقد الأجنبـي مـن خارج العراق مع الالتزام بما يأتي :-

1- أن تكـون استخدامات المبالغ لاغراض تلبيـة طلبـات زبائنكم مـن الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصـوليا والافراد العاملين لصـالـح شـركات أو مؤسسات أجنبية الذين تردهم حـوالات واردة من خارج العراق.

2- تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب إدخالها مع تفاصيل الشحنة.

3- يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرا.

4- التـزامكم بتسجيل الارقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بهـا وببيانات مستلميها لاحقاً.

5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.

وأكد البنك المركزي العراقي استمراره بتوفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص

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بالوثيقة .. البنك المركزي يسمح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي .. بخمسة شروط
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