الصفحة الاقتصادية

انهيار تاريخي لليرة التركية امام الدولار


تعرضت العملة التركية لتراجع تاريخي أمام نظيرتها الأمريكية، وسجلت في تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ": "ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.23% إلى 28.5005 ليرة".

وتتعرض العملة التركية لضغوطات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وفي 26 تشرين الاول الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 30% إلى 35% سنويا، لدعم الليرة التركية.

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