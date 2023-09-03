ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى اكثر من 200 مليون دولار

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد ،عن مجمل مبيعاته من العملة الاجنبية خلال النافذة الالكترونية .

وبلغ إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات)181,036,909دولاراً ، فيما بلغ اجمالي مبالغ البيع النقدي19,640,000دولاراً ، وكان اجمالي المبيعات الكلية 200,676,909 دولار.

وبين البنك ان سعر البيع لمبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية كان (1305) دينار لكل دولار ،فيما كان سعر البيع لمبالغ الحولات إلى الخارج (1310) دينارا لكل دولار، وسعر البيع النقدي (1310) دينارا لكل دولار./ا