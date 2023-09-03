الصفحة الاقتصادية

بعد انضمام دول جديدة.. تعرف على حجم "بريكس" عسكرياً واقتصادياً


نشأ تجمع "بريكس" بين مجموعة من الدول، رغم الاختلافات العميقة في أنظمتها السياسية والاقتصادية، وكانت أول قمة تعقدها "بريكس" في 16 حزيران/ يونيو 2009، بمشاركة 4 أعضاء هم: الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وانضمت إليها في العام التالي جنوب أفريقيا.

وتسعى "بريكس" للتوسع وضم دول جديدة، وذلك بالإعلان عن دعوة إيران، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، للانضمام للتجمع، ولتصبح أعضاء في المجموعة، ابتداء من كانون ثان/ يناير 2024.

وفيما يلي إنفوغراف يظهر حجم "بريكس" عسكريا واقتصاديا بعد الانضمامات الجديدة:

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