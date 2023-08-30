مبيعات المركزي العراقي تتجاوز الـ 190 مليون دولار

بلغت مبيعات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، نحو 195 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغ اجمالي مبيعاته اليوم، 195 ملايين و371 ألفًا و636 دولارًا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقًا للجدول نشر على موقع البنك المركزي، فإن" معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 156 مليوناً و 191 الفاً و 636 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 39 مليوناً و 180 الف دولار على شكل مبيعات نقدية./