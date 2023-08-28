الصفحة الاقتصادية

اقتصادي يفصّل أرباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا


فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، أرباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا .

وقال المرسومي في تدوينة ، إن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا".

وأضاف، أن "حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.220 الف برميل يوميا"، مبينا أن "الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا".

وأشار الى أن "الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا"، لافتا الى أن "صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا".

ولفت المرسومي الى أن "الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا"، لافتا الى ان "معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل".

وأوضح، أن "الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار "، مضيفا ان "صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا".

وبين ان "الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)".

واكد الخبير الاقتصادي أن "استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر بمقدار 400 الف برميل يوميا ".

ومضى بالقول، إن "خسارة العراق من جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا "، موضحا أن "رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا". 

وتابع، أن "الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا"، مستدركا "هذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا من جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".

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