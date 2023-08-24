الصفحة الاقتصادية

العراق يعقد "اتفاقاً مبدئياً" على استيراد الغاز من تركمانستان


أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، اليوم الخميس، عقد اتفاق مبدئي على استيراد كميات من الغاز من تركمانستان، وفق مذكرة تعاون من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي.

وقال صابر في بيان ، إن "وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان، وتم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي، وتتضمن الكميات المقترحة والأليات التي يتم اعتمادها بين البلدين".

وأشار صابر، إلى "أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد أحد أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم".

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