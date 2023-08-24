الصفحة الاقتصادية

الاقتصاد العراقي مكبل بالدولار الأمريكي..و الـبريكس قد يكون المنفذ 


الاقتصاد العراقي مكبل بالدولار الأمريكي..و الـبريكس قد يكون المنفذ 

علي الشمري ||

 

بدأت هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٤م، حيث تم توقيع اتفاقية Bretton Woods  التي أنشأت صندوق النقد الدولي والتي جعلت الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية والعملة الأساسية لتسوية المعاملات الدولية .

هذا الأمر أعطى امتياز استعماري جديد للأمريكي، يستطيع من خلاله فرض عقوبات على البلدان التي تخالف سياستها و ذلك بحجب الدولار عنها.

من طبيعة البشر و بالتالي البلدان، ايجاد منافذ لكسر القيود التي تكبل حريتها و هذا ماحصل فعلاً، في ٢٠٠٩ اجتمعت خمس دول تمثل أكثر من ٢٣ ٪ من الاقتصاد العالمي للخروج من هيمنة الدولار بإيجاد بديل في التعاملات التجارية بينها و هذا الدول هي (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا) تحت عنوان مجموعة البريكس BRICS.

نجحت مجموعة BRICS بالتملص من العقوبات الامريكية الاقتصادية كذلك في كسر القطب الواحد الذي يسيطر على العالم و إيجاد نظام متعدد الأقطاب ، بل و إن نجاحها إنعكس على كثير من دول العالم  حيث ان أكثر من ٢٣ دولة طلبت الانضمام للـBRICS بشكل رسمي من بينها السعودية و ايران و الامارات و مصر !  نعم السعودية و الامارات و مصر، البلدان التي تمثل أذرع أمريكا في منطقة غرب آسيا تريد الخروج من هيمنة الدولار!.. و فعلاً أنضمت هذه الدول رسمياً قبل سويعات. 

الملفت هنا، إن العراق لم يبدي أي تحرك بإتجاه الخروج من هيمنة الدولار و لم يبادر حتى بإرسال وفد للإطلاع على قمة الـBRICS و التي إنعقدت الثلاثاء الماضي بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٣ في جنوب أفريقيا، كما فعلت فنزويلا و الكويت بإرسال وزير الاقتصاد كضيف على هذه القمة! 

و هذا الأمر هو نتيجة طبيعية لسياسة السوداني، و التي تحاول تجنب الصدام مع أمريكا و التوجه نحو الخدمات من تبليط و بناء الجسور و توسيع الشوارع و إرضاء الخصوم و إثقال كاهل الدولة بالتعيينات! 

قد نتفهم موقف الحكومة العراقية من التوجه نحو الخدمات و تجنب إغضاب أمريكا، و لكن الاقتصاد العراقي يمثل أولوية قصوى في مجال الخدمات و الأمن و العسكر و الطاقة، و ينبغي التفكير بعقلية و مصلحة الدولة لا مصلحة الحكومة التي تتغير كُل أربع سنوات و تقوم بترحيل أزمتها للحكومة المقبلة، عملية بناء الدولة تنطلق من تضمين الإقتصاد كأولوية قصوى، و لا يمكن للإقتصاد العراقي النهوض إلا بالخروج من هيمنة الدولار الأمريكي و الذي سيفسح المجال بعد ذلك لحقن القطاع الخاص بالحياة من معامل و مصانع و غيرها.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاقتصاد العراقي مكبل بالدولار الأمريكي..و الـبريكس قد يكون المنفذ 
مجموعة" بريكس" والخلاص من هيمنة الدولار
مصر تدقّ مسمارها في نعش الدولار
قمة BRICS في جنوب أفريقيا
قمة بريكس في جنوب أفريقيا والتغير العالمي في الاقتصاد 
غسيل الأموال..!.
متابعات اقتصادية عالمية متفرقة
تزامناً مع زيارة "حلّال عُقد أردوغان" لبغداد.. هذا حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
سوريا.. المصرف المركزي يحدد سعرا جديدا لليرة مقابل الدولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك