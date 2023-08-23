الصفحة الاقتصادية

قمة BRICS في جنوب أفريقيا


د. حيدر سلمان ||

 

الكل يترقب اهم حدث منذ مايقارب 100 عام

اهم ماهو متوقع انهاء سطوة الدولار لاهم 5 اقتصادات عالمية.

🔴رسمياً عدد طالبي الانضمام يصل ال 23 دولة اخرى:

«الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، بيلاروس، بوليفيا، كوبا، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، فنزويلا وفيتنام»

🔴 اما على المستوى الغير رسمي

40 دولة للان

بالتالي نحن اما تغيير حتمي ولايمكن ارجاع الة الزمن واهم البوادر الحالية هو نهاية القوة الواحدة والقطب الواحد والعالم يتجه لتعدد الاقطاب وتنوع الاقتصادات القائم على تنوع العملات والارجح سيذهب نحو العملة التي ستنتجها بريكس بسبب قوة اقتصادات تلك الدول وتعددها الكبير ودعم تلك العملة الحقيقي بالناتج المحلي والذهب وهو امور كلها لاتتوفر بالدولار.

🔹تعليق

قادة الدول الطالبة للانضمام اكثر توقاً للحضور من قادة بريكس انفسهم وهكذا تكتل كبير انهى الدولار حتى قبل الاعلان.

 

محلل سياسي

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